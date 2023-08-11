Парковку в Петербурге разрешат оплачивать в течение дня вместо 15 минут

Время оплаты парковки планируют увеличить в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM о том, что в городе планируется разрешить оплачивать парковку в течение дня, а не за 10-15 минут, которые даются водителям сейчас. Такая инициатива пока только рассматривается.

- Такой запрос есть, но зависит от того, как быстро введут нововведения в законодательство, - заявил Ваньчков.

Напомним, зампред Комитета также сообщил, что поминутную оплату парковки со второго часа в Петербурге могут ввести уже к началу сентября. Подготовка к этому процессу почти завершилась. Осталось лишь подождать составления нормативно-правовых актов.

Ранее сообщалось, что кикшеринговые сервисы заблокировали семь тысяч пользователей, которые игнорировали правила при катании на самокатах в Северной столице.