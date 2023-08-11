В Петербурге планируют поставить камеры вместо парконов в зоне платной парковки

На Рубинштейна парковку будут контролировать камеры, а не парконы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM о том, что в городе планируется поставить камеры для оплаты парковки. Автомобили, которые сейчас ездят для контроля, могут убрать.

- Первой улицей, где будет действовать такая система – Рубинштейна. Там очень узко, поэтому оплату парковки будут контролировать только камеры, - объяснил Ваньчков.

Напомним, в Северной столице рассматривают инициативу о продлении времени, которое дается на оплату парковки. Сейчас заплатить за место нужно в течение 15 минут, но возможно, скоро внести сумму можно будет в течение всего дня.

Также ранее сообщалось, что к началу сентября в городе начнет действовать поминутная оплата парковки со второго часа. Подготовка к этому процессу почти завершилась, осталось только дождаться готовности документации.