На восьми автобусных маршрутах Петербурга будут перенесены или введены остановки

На восьми автобусных маршрутах Петербурга перенесут или введут новые остановки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На шести петербургских маршрутах - № 327, 332, 336, 337, 337А, 364 - на 150 метров перенесли остановку «Балканская дорога». Изменение затронуло остановку только на одной стороне Загородной улице, которая находится рядом с заправкой. При этом автобусы будут останавливаться дальше не всегда, а только до 31 августа. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Еще на двух маршрутах введут новые остановки. Так, с 14 августа у автобусов №5 по пути к Зональной улице появится остановка «Улица Дыбенко».

- А с 15 августа на автобусном маршруте № 286 вводится остановка «Малая Митрофаньевская улица» при следовании от станции метро «Балтийская», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что с начала августа на пяти автобусных маршрутах Петербурга часть остановок стали «по требованию». Изменения коснулись автобусов №481, 482, 482В, 484, 487.