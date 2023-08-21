Трехлетний мальчик утонул в Гореловском озере в Петербурге

Трехлетний мальчик утонул в Гореловском озере из-за недосмотра матери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели неоднократно напоминали петербуржцам о том, как важно следить за детьми при отдыхе на водоемах. Недосмотр за малышами может привести к трагедии. Так и случилось вечером 20 августа на пляже Гореловского озера в Петербурге. 32-летняя мать потеряла из вида своего трехлетнего сына. А когда начала его искать, то было уже поздно. Тело мальчика со дна озера подняли спасатели. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Из воды был извлечен труп мальчика в возрасте 3 лет 10 месяцев, жителя Купчино. За сыном не доглядела 32-летняя мать, самозанятая, - уточнил источник.

Известно, что семья полная. 33-летний отец погибшего малыша работает автомехаником.

Отметим, что неделю назад в СУ СКР по Петербургу отчитывались о числе погибших на водоемах. Так, в Северной столице с начала лета по 13 августа утонули 16 человек, восемь из которых дети. После проведения проверок следователи возбудили четыре уголовных дела.