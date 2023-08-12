Восемь детей утонули с начала лета в Петербурге

16 человек погибли на пляжах Петербурга с начала лета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая излюбленная летняя забава, как купание в водоемах, не всегда заканчивается радостными эмоциями. Некоторые пренебрегают правилами безопасности и заходят в воду пьяными, перестают следить за детьми. Такие решения приводят к трагедиям. Так, с начала лета в Петербурге утонуло 16 человек, восемь из которых дети. Кроме того, еще два ребенка чуть не погибли, но их успели вовремя достать из воды и оказать помощь. По всем этим ситуациям следователи проводили проверки. По их результатам было возбуждено четыре уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Петербургу.

Что касается Ленинградской области, то за лето на водоемах погибли 21 человек, в том числе пять детей. По результатам следственных проверок возбудили три уголовных дела.

- Как показывает практика, в большинстве случаев трагедии произошли в местах, специально не оборудованных для купания, где были установлены информационные плакаты о запрете купания, а также в результате недосмотра взрослых, - отметили в ведомстве.

В связи с участившимися случаями гибели людей на водоемах специалисты в очередной раз призвали соблюдать меры безопасности. Взрослых просят внимательно следить за детьми, а также научить их правилам поведения на воде. В частности, родители должны донести до своих детей, что купаться можно только под присмотром взрослых.

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