Следователи начали проверку после отравления пятерых детей грибами в лагере в Ленобласти

Следователи проверят руководство детского лагеря в Ленобласти, где пятеро детей отравились грибами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятеро детей увезли в больницу из лагеря в селе Сомино Ленинградской области с тяжелым отравлением. Предварительно известно, что подростки во время прогулки съели сырые грибы, которые росли на территории лагеря, и почувствовали себя плохо. Их госпитализировали. Четверо пострадавших сейчас находятся в реанимации, а пятого ребенка отпустили домой. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе. По факту отравления пятерых несовершеннолетних проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям руководства детского лагеря. При наличии основания примут процессуальное решение.