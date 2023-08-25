Мигранта задержали за приставание к семилетней девочке на площадке в Петербурге

Мигранта, пристававшего к семилетней девочке на детской площадке, задержали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали 22-летнего мигранта, который приставал к семилетней девочке на детской площадке у дома 71 по Пулковскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что к правоохранителям 23 августа обратилась мать ребенка. Она заявила, что мужчина совершил в отношении ее дочери противоправные действия.

- 24 августа в 12:20 у дома 71к2 по Пулковскому шоссе нарядом патрульно-постовой службы по указанным приметам в отдел полиции был доставлен 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, - уточнили пресс-службе.

Материалы передали в следственные органы. Там уже возбудили уголовное дело, а ход расследования поставил на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сейчас выясняется причастность мигранта к другим подобным инцидентам.