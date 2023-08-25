80 камер фотофиксации нарушений ПДД появится на Невском проспекте к октябрю

Семь перекрестков Невского проспекта оборудуют камерами фотофиксации нарушений ПДД. Фото: Артем КИЛЬКИН

80 камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения установят на семи перекрестках Невского проспекта в Петербурге к октябрю. Таким образом, к концу года в городе будет работать 1,3 тысячи камер. Об этом рассказал зампредседателя Комитета по информатизации и связи Виктор Козлов, пишет «Петербургский дневник».

- Очень много согласований. Работа идет. К октябрю эти камеры будут подключены, - сказал на «нулевых чтениях» бюджета Козлов.

Камеры помимо нарушений скоростного режима также будут отслеживать, пропускают ли водители пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Они даже смогут фиксировать нарушения ПДД у самокатчиков. Кстати, такой стационарный комплекс уже заработал в Северной столице в тестовом режиме. Он находится перед пешеходным переходом на проспекте Культуры у дома 22/1. Всего за месяц работы камера зафиксировала 65 нарушений ПДД.