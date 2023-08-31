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НовостиПроисшествия31 августа 2023 10:32

Полицейские задержали похитительницу мощей Святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

69-летнюю петербурженку задержали по подозрению в хищении частицы мощей Святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Похитительницу мощей святого из храма в Ленобласти задержали в Петербурге. Фото: МВД России

Похитительницу мощей святого из храма в Ленобласти задержали в Петербурге. Фото: МВД России

Днем 30 августа из церкви Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи, который находится в Кировске в Ленобласти, пропала частица мощей Святого Николая Чудотворца. Как рассказал spb.kp.ru настоятель храма отец Богдан, одна из прихожанок в очках и платке попросила вынести мощи, потом помолилась и похитила их. Информацию о краже передали правоохранителям и уже на следующий день подозреваемую задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

- В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, женщине 69 лет, и она живет в Петербурге. В ее квартире нашли похищенные мощи святого. В скором времени их вернут в церковь.

Похищенные мощи в скором времени вернут в храм. Фото: МВД России

Похищенные мощи в скором времени вернут в храм. Фото: МВД России