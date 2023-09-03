Прокуратура проверит пожар у нефтебазы на Пискаревском проспекте Петербурга. Фото: МЧС Петербурга

Прокуратура Петербурга начала проверку из-за случившегося воскресным утром, 3 сентября, пожара. Огонь вспыхнул около нефтебазы «Ручьи», расположенной на Пискаревском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.

– На месте происшествия прокуратура Красногвардейского района координирует работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, – уточнили в пресс-службе органа.

Как уточнили в пресс-службе МЧС города на Неве, загорелась не сама нефтебаза, а расположившийся в соседнем доме ангар. Горячие языки пламени заняли площадь в 800 квадратных метров. Сотрудники служб продолжают бороться с разъяренной стихией. А в прокуратуре контролируют ход и результаты проверки из-за возгорания.

Ранее spb.kp.ru писала, что почти сотня спасателей тушила крупный пожар на хладокомбинате в Металлострое.