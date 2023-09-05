Вход в метро «Московские ворота» временно закрывали из-за остановки эскалатора

Вход на станцию метро «Московские ворота» закрывали на восемь минут из-за остановки эскалатора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вестибюль станции метро «Московские ворота» временно закрывали днем 5 сентября. Вход было закрыт в 16:23. Причиной стала неплановая остановка эскалатора. Петербуржцев даже просили воспользоваться соседними станциями «Электросила» и «Фрунзенская». Но ограничение продлилось недолго, и через восемь минут вестибюль вновь открыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

- С 16:31 станция «Московские ворота» работает в обычном режиме, - передает пресс-служба.

Напомним, что утром 1 сентября временно ограничивали вход на станцию метро «Девяткино». Из четырех дверей оставались открытыми только две. Тогда причиной стало увеличение количества пассажиров. Ограничение действовало недолго. Спустя 46 минут все двери для петербуржцев вновь открыли.