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НовостиОбщество6 сентября 2023 14:18

Депо будущей Кольцевой линии метро в Петербурге построят на Чугунной улице

Оно разместится на площадке петербургского трамвайно-механического завода
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Депо будущей Кольцевой линии петербургского метрополитена планируют построить на Чугунной улице.

Депо будущей Кольцевой линии петербургского метрополитена планируют построить на Чугунной улице.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депо будущей Кольцевой линии петербургского метрополитена планируют построить на участке Чугунной улицы, где находится бывший трамвайно-механический завод. Соответствующее решение приняла комиссия по внесению изменений в генплан. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.

- Размещение депо на месте бывшего Петербургского трамвайно-механического завода необходимо для реализации северной хорды Кольцевой линии метрополитена, - пояснили в пресс-службе комитета.

Напомним, что строительство Кольцевой линии метро планируют начать в 2037 году, а запустить ее в эксплуатацию к 2045 году. Предполагается, что она пройдет как по уже существующим станциям, таким как «Спортивная», «Адмиралтейская», «Петроградская» и другим, так и для нее специально построят новые станции.