Беглов навестил пострадавших в ДТП на трассе «Скандинавия» велосипедисток. Фото: скришот видео

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил пострадавших в жестком ДТП на трассе «Скандинавия» юных велосипедисток. Сейчас они лечатся в Детском клиническом центре имени Раухфуса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, в страшной аварии между фурой и автомобилем сопровождения погибли минимум двое детей.

– Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Почти все велосипедистки приехали в Петербург из других городов для того, чтобы учиться и заниматься велоспортом. Мы связываемся с их родственниками. Некоторые уже едут в Петербург, – добавил Александр Беглов.

Как выяснилось, пациенткам от 14-ти до 15-ти лет. По мнению врачей медучреждения, девочки находятся в состоянии средней тяжести. У обеих обнаружили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы. Пока они находятся в отделении реанимации.

Ранее spb.kp.ru писала, что тренер сбитых на трассе велосипедисток не имел разрешения на выезд.