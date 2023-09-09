14-летнего подростка изнасиловали в школьном туалете в Петербурге

Правоохранители проверяют заявление петербурженки об изнасиловании ее 14-летнего сына. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители проверяют заявление от 44-летней жительницы Петербурга. Женщина пришла в полицию 8 сентября и рассказала, что ее 14-летнего сына изнасиловали в кабинке туалета школы-интерната на проспекте Шаумяна. По словам горожанки, противоправные действия совершил 16-летний подросток. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам женщины, 7 сентября днем в кабинке школьного туалета 16-летний юноша совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летнего сына, - передает источник.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются в Следственном комитете. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее spb.kp.ru писал, что 15-летняя девочка попала в больницу после изнасилования ровесником в Петербурге. Она сама обо всем рассказала полиции. Правоохранители проверяют информацию.