Число отравившихся обедами из доставки в Петербурге выросло до 41

Более 40 петербуржцев отравились едой из сервиса доставки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В больницы Петербурга продолжают поступить пациенты, которые отравились едой из сервиса доставки «Самокат». Ранее в Роспотребнадзоре говорили о 34 петербуржцах с острой кишечной инфекцией. Сейчас же число отравившихся выросло до 41. При этом среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщили в комздраве Петербурга.

- Пациенты с симптомами острой кишечной инфекции после употребления кулинарной продукции, заказанной посредством сервиса доставки, продолжают поступать в СПб ГБУЗ «Больница Боткина». В стационар был доставлен 41 пациент, три человека выписаны, 38 продолжают получать лечение, - уточнили в ведомстве.

Все пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, стабильные. Отравившегося ребенка доставили в НИИ детских инфекций.

Напомним, что причиной отравления стали некачественные обеды от компании «Грин Бокс». Роспотребнадзор проводит проверку. Также внутреннее расследование организовали в самом сервисе доставки. До его окончания продукцию от этого поставщика продавать не будут.

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