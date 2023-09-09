«Проводим внутреннее расследование»: Сервис доставки остановил продажу обедов после отравления 34 петербуржцев

Сервис доставки пообещал оказать помощь отравившимся петербуржцам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовое отравление зарегистрировали в Петербурге у людей, которые заказали еду из службы доставки «Самокат». У 34 местных жителей выявили острую кишечную инфекцию. Как оказалось, некачественные обеды поставляло АО «Грин Бокс». Роспотребнадзор Северной столицы незамедлительно начал проверку. Но и в самом сервисе доставки не оставили ситуацию без внимания. Там тоже проводят свою проверку, а до ее окончания продукцию поставщика не будут продавать.

- Как только нам стало известно о первом случае отравления - мы организовали проведение внутреннего расследования хранения товаров в дарксторах и при транспортировке, а также сразу сообщили поставщику. Мы сотрудничаем со всеми органами и инстанциями. До окончания проверок была остановлена реализация всей продукции данного поставщика, - сообщили в пресс-службе «Самоката».

В службе доставки также отметили, что находятся на связи со всеми пострадавшими и готовы оказать им необходимую поддержку.

Напомним, что Роспотребнадзор нагрянул в производственные помещения фирмы. Оказалось, что там много нарушений. В частности, в компании не соблюдали процесс приготовления пищи, сроки годности и условия хранения. Кроме того, сотрудники не проходили медосмотр. Сейчас «Грин Бокс» временно запретили производить питание.

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