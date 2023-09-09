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Происшествия9 сентября 2023 7:28

«Проводим внутреннее расследование»: Сервис доставки остановил продажу обедов после отравления 34 петербуржцев

Сервис доставки «Самокат» начал свое расследование после отравления 34 петербуржцев
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Сервис доставки пообещал оказать помощь отравившимся петербуржцам.

Сервис доставки пообещал оказать помощь отравившимся петербуржцам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовое отравление зарегистрировали в Петербурге у людей, которые заказали еду из службы доставки «Самокат». У 34 местных жителей выявили острую кишечную инфекцию. Как оказалось, некачественные обеды поставляло АО «Грин Бокс». Роспотребнадзор Северной столицы незамедлительно начал проверку. Но и в самом сервисе доставки не оставили ситуацию без внимания. Там тоже проводят свою проверку, а до ее окончания продукцию поставщика не будут продавать.

- Как только нам стало известно о первом случае отравления - мы организовали проведение внутреннего расследования хранения товаров в дарксторах и при транспортировке, а также сразу сообщили поставщику. Мы сотрудничаем со всеми органами и инстанциями. До окончания проверок была остановлена реализация всей продукции данного поставщика, - сообщили в пресс-службе «Самоката».

В службе доставки также отметили, что находятся на связи со всеми пострадавшими и готовы оказать им необходимую поддержку.

Напомним, что Роспотребнадзор нагрянул в производственные помещения фирмы. Оказалось, что там много нарушений. В частности, в компании не соблюдали процесс приготовления пищи, сроки годности и условия хранения. Кроме того, сотрудники не проходили медосмотр. Сейчас «Грин Бокс» временно запретили производить питание.

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