Завершены поиски экс-директора НИИ вакцин из Петербурга Виктора Трухина

Экс-директора НИИ вакцин из Петербурга отправили в СИЗО по подозрению в растрате. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько дней назад, 4 сентября, директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктора Трухина сняли с должности. Причиной этому послужила антикоррупционная проверка. В тот же день мужчина пропал. Он перестал выходить на связь и появляться в соцсетях, даже с дочерью не общался. Причиной столь внезапного исчезновения, вероятно, стали следственные действия. Как оказалось, Трухина подозревают в растрате 436 млн рублей исследовательского института. Скрывался ли он от следствия или просто не выходил на связь из-за всего это, неизвестно. Но, как бы то ни было, сейчас мужчина нашелся. Он сидит в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина сроком по 7 ноября 2023 года, - указали в пресс-службе.

Кстати, Трухин просил домашний арест. Его адвокат заявил, что мужчина активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться «в квалификации его деяний». Но суд был непреклонен.