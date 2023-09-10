Восемь пострадавших в ДТП на «Скандинавии» велосипедисток остаются в больнице

Пострадавшие в ДТП на "Скандинавии" девочки-велосипедистки продолжают лечиться в больницах Петербурга. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Восемь девочек-велосипедисток остаются лежать в больницах Петербурга после жуткого ДТП на трассе «Скандинавия». Напомним, группу спортсменок сбила их же машина сопровождения, в которую на всей скорости влетела фура с мигрантом, заснувшим за рулем. В аварии погибли две девочки. СК возбудил уголовное дело на мигранта, а также в отношении спортшколы и компании-перевозчика. Водителя отправили в СИЗО.

- В стационарах города остаются восемь детей, пострадавших в аварии. Одну девочку выписали из больницы №2 святой Марии Магдалины. Пациентка, переведенная из больницы №40 Курортного района в Педиатрический университет, все еще остается в тяжелом состоянии. Другие девочки - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, - рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Ранее президент федерации велоспорта обрушился с критикой на директора спортшколы олимпийского резерва и тренера девочек, которые проводили занятие на скоростной автомобильной трассе.