Сбой в сервисах оплаты парковки заметили в Петербурге 11 сентября

Новый сбой в системе оплаты парковок произошел в Петербурге 11 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проблемы с платной парковкой наблюдаются уже несколько дней подряд в Петербурге. Первый технический сбой заметили еще 6 сентября, но тогда все быстро пришло в норму. Однако уже на следующий день вновь появились проблемы. Они сохранялись до утра 11 сентября. И вроде бы все наладили, но не тут-то было. Днем в понедельник нестабильно начали работать некоторые сервисы по оплате парковки. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

- Наблюдается нестабильная работа мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и смежных с ним сервисов. Это обусловлено общегородским сбоем в информационных системах Петербурга, - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить работу сервисов. А пока ситуация не нормализуется, водителям не будут приходить штрафы.