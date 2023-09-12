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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 10:17

СК проводит проверку из-за найденных человеческих костей в Сестрорецке

Из-за найденных останков людей в Сестрорецке СК организовал проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за найденных останков человека. Более 40 фрагментов костей нашли в Курортном районе города в лесопарковой зоне «Парк Дубки». Это произошло днем 11 сентября во время проведения ландшафтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- По данному факту Курортным межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, в Сестрорецке нашли останки двух человеческих скелетов. Их направили в морг для того, чтобы разобраться, кому принадлежат кости.

Ранее сообщалось о смерти 85-летнего пенсионера в Ленобласти, который попал под поезд. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.