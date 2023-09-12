Тяжелая болезнь стала причиной смерти бывшего вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия

Анатолию Повелию было 59 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге накануне умер бывший вице-губернатор Анатолий Повелий. Соболезнования его близким выразил вице-губернатор Валерий Москаленко. Он сообщил, что смерть коллеги наступила из-за тяжелой болезни.

- Всегда тактичный и интеллигентный, сдержанный и харизматичный, большой профессионал и трудоголик. Несмотря на тяжелую болезнь он, как настоящий офицер, до последних дней отдавал всего себя делу, которым занимался, - отметил Москаленко.

Он выразил надежду, что преобразования в системе ЖКХ, которые начались при Анатолии Анатольевиче, обязательно будут продолжены.

Напомним, соболезнования родным и близким бывшего вице-губернатора выразил и губернатор Александр Беглов. За несколько дней до смерти Анатолий Повелий стал советником главы Северной столицы. А его прошлую должность тогда занял Евгений Разумишкин.