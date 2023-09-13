Из-за смерти женщины после липосакции в Петербурге возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти женщины после операции в клинике пластической хирургии. Пациентке сделали липосакцию, процедуры по омоложению и несколько других манипуляций. Но в итоге ей стало плохо.

- После смерти мамы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, - подтвердила spb.kp.ru дочь умершей петербурженки.

Напомним, смерть женщины наступила 9 сентября. Перед этим ее экстренно привезли в центр имени Никифорова, но реанимационные мероприятия не помогли. Точную причину гибели петербурженки пока не установили, но есть предположение, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

Напомним, в Петербурге четырехлетний мальчик упал в автобусе и получил травмы. Малыша отвезли в больницу. А в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.