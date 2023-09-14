Облачно и дожди: Холодный атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге 14 сентября

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Петербурге 14 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот и закончилось бабье лето в Петербурге. На смену сухой и теплой погоде пришли дожди. Небо затянут тучи, и подует сильный ветер. Также горожан ждет заметное похолодание. Если день назад воздух прогрелся почти до +25 градусов, то в четверг, 14 сентября, температура будет составлять всего от +17 до +19 градусов. Такой прогноз передал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Он станет причиной облачной, вечером с прояснениями, погоды, вызовет дожди, местами ливневого характера и существенно понизит температуру, - указал синоптик.

Ветер подует северный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. При этом его порывы в прибрежный районах Петербурга могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, 15 сентября, хоть осадков и не предвидится, но будет еще прохладнее. В этот день температура составит от +15 до +17 градусов.