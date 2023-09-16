Мощный пожар в ресторане на Бухарестской улице Петербурга локализовали. Фото: скриншот видео

Мощный пожар, случившийся на Бухарестской улице Петербурга, локализовали спустя полтора часа. Напомним, огонь вспыхнул ночью 16 сентября. Во Фрунзенском районе города на Неве загорелся ресторан в одном из ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сообщение о возгорании поступило в первом часу ночи. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели практически сразу присвоили пожару дополнительный номер 1БИС, – уточнили в пресс-службе МЧС.

Огнем в торговом комплексе площадью в две тысячи квадратных метров оказалась занята тысяча «квадратов». Изначально к тушению привлекли только 39 человек личного состава. Но спустя час с разъяренной стихией продолжают бороться сразу 62 спасателя и целых десять единиц специальной техники. Что стало причиной возгорания, по-прежнему неизвестно. Сведения о пострадавших также не поступали.