Ежедневные автобусные рейсы запустят из Петербурга в Лаппеенранту. Фото: Александр ГЛУЗ

Транспортная компания Ecolines решила увеличить количество рейсов из России в Финляндию. Так, автобусы поедут из Петербурга в Лаппеенранту. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

– Транспорт будет выезжать ежедневно в 7:30 из Петербурга, – уточнили в пресс-службе компании.

Обратно автобусы будут отправляться в шесть вечера из Лаппеенранты. Кстати, билеты на ближайшие рейсы уже появились на официальном сайте компании.

В сложившейся обстановке такие маршруты – явление по-настоящему удивительное. Поскольку меньше суток назад Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами. Но, как в любом правиле, и в этом нововведении есть исключения. Ограничение коснется только машин, которые вмещают в себя менее десяти пассажиров.

Кстати, 13 сентября пускать к себе автомобили, зарегистрированные в России, перестала Эстония.