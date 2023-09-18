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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 5:54

Бастрыкин потребовал доклад о 6-летней девочке, пострадавшей от удушья в Петербурге

Глава СК России потребовал доклад о девочке, которую придушил мужчина в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о ситуации в Петербурге, где мужчина придушил шестилетнюю девочку. Женщина с ребенком обратилась в травмпункт 17 сентября. Об это сообщает пресс-служба СК России.

- У шестилетней девочки врач зафиксировал следы удушения на шее. По словам матери, дочка гостила у бабушки в квартире, где ей были причинены телесные повреждения знакомым пенсионерки, - говорится в сообщении российского ведомства.

Сейчас следователи проверяют информацию, появившуюся в СМИ. Тем временем председатель СК России Бастрыкин попросил руководителя ГСУ СК России по Петербургу после проверки подготовить доклад.

Напомним, накануне в больницу Петербурга попала девочка с травмой головы. По предварительной информации, отец швырнул в нее телефон. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.