«Маленькие театры и галереи»: Думскую улицу могут превратить в культурный квартал

Думскую улицу в Петербурге могут превратить в культурный квартал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Думская улица когда-то имела большую популярность у жителей и гостей Петербурга. Улица стала достопримечательностью из-за наличия большого числа баров и ночных клубов. Однако вместе с этим она стала и местом притяжения желающих выпить подростков и маргиналов, которые устраивали драки и другие происшествия. Несколько месяцев назад Следственный комитет закрыл увеселительные заведения на Думской, и с тех пор то и дело появляются идеи, как преобразовать эту улицу.

Так ранее, предлагали там создать общественное пространство, где большую часть заведений превратят в рестораны. Сейчас же рассматривают возможность превратить ее в целый культурный квартал. Об этом рассказал председатель комитета по общественному питанию в секторе крупного бизнеса петербургской «‎Деловой России» Виталий Свидовский, пишет «Петербургский дневник».

- Думская - это не просто улица, это практически целый квартал в сердце Петербурга. хотелось бы, чтобы там появились не просто рестораны, а культурный квартал: маленькие театры, галереи, хорошие рестораны, кофейни, - отметил он.

Глава администрации Центрального района Елена Федорова добавила, что будущее Думской улицы продолжают обсуждать с представителями бизнеса. В частности, рассматривается возможность сделать ее пешеходной зоной.