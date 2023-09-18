Норму срочников на осенний призыв в Петербурге озвучат 25 сентября

Норма количества срочников на осенний призыв в Петербурге станет известна 25 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Норму осеннего призыва в Петербурге установят в понедельник, 25 сентября. Об этом рассказал военный комиссар Северной столицы Марат Урмасов во время заседания правительства города. Напомним, что осенний призыв начнется почти через две недели, 1 октября. Он продлится вплоть до Нового года. Урмасов заверил что город выполнит план по призывникам «в полном объеме».

- Ведомство определит, сколько человек планируется набрать на срочную службу, после анализа призывных ресурсов, - уточнил военный комиссар.

Кстати, большинство петербуржцев будут служить в Северо-Западном военном округе. А еще на заседании правительства Петербурга предложили призывать в армию нарушителей правопорядка, например, стритрейсеров. Также привлекать к службе могут мигрантов, которые получили российское гражданство, но уклонялись от призыва.