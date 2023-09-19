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19 сентября 2023 7:19

«Балтиец» сломался на станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге

Людей вывели из «Балтийца» на станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Людей попросили дождаться следующего «Балтийца».

Людей попросили дождаться следующего «Балтийца».

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Утро. Все спешат на работу или учебу. Но вот только не всем удастся добраться вовремя. А причиной стала внезапная остановка вагонов метро на станции «Площадь Мужества» в Петербурге. Людей вывели, а машинист побежал что-то проверять. Вагоны стояли на станции около шести минут, но в итоге пассажиров обратно так и не пустили. «Балтиец» уехал пустой, а люди забились в следующий поезд. Об этом рассказала корреспондент spb.kp.ru, которая оказалась на месте происшествия.

- Впервые вижу, чтобы машинист выбежал из кабины и побежал что-то проверять. Шесть минут пауза как минимум была. Все забились в следующий «Балтиец», - рассказала корреспондент.

Напомним, что в движении «Балтийцев» на красной ветке метро периодически бывают сбои. Например, в начале лета вагоны также остановились на несколько минут, а потом людей вывели и попросили дождаться следующего поезда.