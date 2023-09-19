Суд Петербурга не признал незаконным расширение северного намыва

Суд отказал признавать незаконным расширение северного намыва Васильевского острова в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокруг расширения северного намыва Васильевского острова в Петербурге давно кипят скандалы. Местные жители оказались недовольны строительством жилых высоток там. Люди беспокоятся, что из-за этого пострадает экология. Они даже обратились к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы тот остановил стройку.

Петербургское общество естествоиспытателей пошло дальше и подало иск в суд. Они просили признать незаконным заключение государственной экологической экспертизы проекта о возведении высоток на территории намыва. Однако суд не стал признавать незаконным расширение строительства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Истцы просили предотвратить негативное воздействие застройщика на окружающую среду, поскольку, по их мнению, процедура проведения экологической экспертизы проведена с существенными нарушениями требований Федерального закона «Об экологической экспертизе». Суд административным истцам отказал, - добавили в пресс-службе.