Всех таксистов в Петербурге могут обязать возить с собой детское кресло

Таксистов Петербурга могут обязать возить с собой детское кресло. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентября в Петербурге рынок такси взяли под строгий контроль комитет по транспорту. Например, бомбилам запретили ловить клиентов у железнодорожных вокзалов и аэропорта. В целом новый закон, который действует в Северной столице с начала осени, должен был сделать поездки в такси безопаснее. Вот только водители массово начали уходить в «тень». И пока власти решают эту проблему, вскрылась новая. Не во всех машинах такси имеются детские кресла. Поэтому в Петербурге вновь заговорили о внесении изменений в закон о такси. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Закон о такси уже нужно править. В Петербурге созрело предложение заставить каждого таксиста возить с собой детское кресло. И запретить агрегаторам повышать тариф за эту опцию, - отметил депутат.

Теперь инициативу должны рассмотреть на совете законодателей. После получения заключения станет ясно, внесут ли данные изменения в закон или нет.