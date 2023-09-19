Петербурженку осудили на шесть лет за попытку убить сына возлюбленного в ТРК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около года назад жительница Петербурга попыталась убить мужчину в подсобке ТРК «Гранд Каньон». Женщина хотела расправиться с сыном своего возлюбленного, который незадолго до этого с ней расстался. За это ее приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Петербурженка хотела отомстить местному жителю, с которым не сложились отношения. Она взяла кухонный нож, выследила парня и напала на него. Осужденной удалось четыре раза ударить пострадавшего по голове и пояснице, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на причиненный тяжкий вред здоровью, до конца дело довести не удалось. Мужчина смог отбиться от несостоявшейся мачехи. Женщину задержали и завели уголовное дело. Вину свою она признала частично, не согласившись с квалификацией.