Закон о приватизации ГУП «ТЭК» приняли в Петербурге

ГУП «‎ТЭК Санкт-Петербурга» станет акционерным обществом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 20 сентября приняли в третьем чтении закон о приватизации государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга (ГУП «ТЭК»). За принятие закона проголосовали 36 депутатов и один воздержался.

- ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» включается в программу приватизации государственного имущества на 2024 год, - говорится в отчете ЗакСа.

Уточняется, что у предприятия изменится только форма собственности - ТЭК преобразуют в акционерное общество. В результате приватизации 100 процентов акций перейдет городу.

Напомним, что приватизировать ГУП «ТЭК» планировали еще в 2022 году. Однако из-за санкционного давления и увеличения цен на стройматериалы сроки было решено перенести на 2024 год.