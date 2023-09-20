В «Метрострое Северной столицы» не подтвердили смену руководителя

В пресс-службе «Метростроя Северной столицы» не подтвердили информацию о смене гендиректора. Фото: Александр ГЛУЗ

В СМИ распространяется информация о смене генерального директора в «Метрострое Северной столицы». Якобы решение примут до конца недели на заседании совета директоров, которое намечено на 22 сентября. Однако в пресс-службе «Метростроя Северной столицы» spb.kp.ru данную информацию не подтвердили.

- Официальных решений в компании на данный момент не принято. Мы руководствуемся официальными данными. Пресс-служба всегда информирует о важных кадровых перестановках, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя».

Напомним, что эта компания является генеральным подрядчиком по строительству метро в Северной столице. Последние изменения в руководстве «Метростроя» произошли в конце 2022 года. Тогда Владимир Шмидт ушел «по собственному желанию», а его место занял Кирилл Петров, который управляет компанией по сей день.