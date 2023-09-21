23-летняя девушка выпала из окна 12 этажа в Петербурге

Правоохранители разбираются гибели 23-летней петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранним утром 20 сентября по окнами дома 64/1 по проспекту Королева в Петербурге нашли тело девушки. Позже выяснилось, что погибшей 23 года, и она жила в квартире-студии на 12 этаже. Сейчас в обстоятельствах ее гибели разбираются правоохранители. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Около 6:30 от очевидца поступило сообщение о том, что на газоне у подъезда дома 64/1 по проспекту Королева лежит тело девушки. Она выпала из окна квартиры на 12 этажа, - передает источник.

Видеонаблюдение на месте происшествия нет. Правоохранители изъяли ноутбук и телефон погибшей, а тело направили в морг. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее spb.kp.ru писал, что в деревне в Ленобласти нашли мумию мужчины, завернутую в ковер и заваленное камнями. Как оказалось, с погибшим расправился приятель во время застолья. Подозреваемого задержали.