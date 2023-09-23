Завершены поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика в Петербурге. Фото: ЛизаАлерт

Счастливыми словами «Найден.Жив» завершились поиски без вести пропавшего десятилетнего мальчика. Напомним, ребенок ушел из дома 21 сентября. Больше суток его местоположение оставалось неизвестным. Обеспокоенные родители обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». Они разместили ориентировки на ребенка в своих социальных сетях.

– Благодарим всех за помощь! – написали активисты в обновленной публикации.

После того, как стало известно о пропаже ребенка, к поискам подключились добровольцы. В течение нескольких часов они проверяли свидетельства и искали ребенка по всем районам города. И, к счастью, заблудившегося школьника удалось вернуть родителям. Информацию о причинах исчезновения и том, где мальчик был найден, сотрудники поисково-спасательного отряда, как всегда оставили в тайне.

На момент публикации волонтеры продолжают искать без вести пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова. Его местоположение неизвестно с 21 сентября.