На станции метро «Московские ворота» завершился капремонт

Станция метро «Московские ворота» с 25 сентября будет работать в стандартном режиме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром, вечером и в час-пик снова можно будет спуститься на станцию метро «Московские ворота». Капремонт завершили, и теперь станция будет работать без ограничений.

- С завтрашнего дня станция метро работает в стандартном режиме, - обрадовали горожан в пресс-службе комитета по транспорту.

Капительный ремонт завершили в срок, как и обещали, 25 сентября. Ремонтные работы стартовали 5 июня и продлились 3,5 месяца. Специалисты проводили капитальный ремонт эскалаторов, но станцию не стали закрывать полностью. Она не работала утром с 8:15 до 10:00, вход в вестибюль был закрыт. С 16:50 до 18:45 на входе действовали ограничения.

Напомним, что вход на станцию метро «Спортивная» на фиолетовой линии частично ограничат с 25 сентября по 25 декабря. На станции пройдет капитальный ремонт, обновят эскалаторы. Поочередно закроют первый и второй павильон. Станции метро «Чернышевская» и «Ладожская» полностью закрыты на ремонт.