Пропавшую пенсионерку спустя неделю нашли в лесу в Ленобласти

Пропавшую 17 сентября пенсионерку нашли живой в лесу в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти спустя неделю нашли пропавшую пенсионерку. Как ранее сообщали в поиском отряде «Лиза Алерт», 73-летняя женщина ушла 17 сентября в лес в районе поселка Портовое и не вернулась домой. К поискам помимо волонтеров также подключались спасатели отряда города Приозерск и добровольцы отряда Экстремум. И вот 24 сентября пенсионерку нашли живой. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

- Пострадавшая была обнаружена представителями «Лиза Алерт». Приозерские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса, - говорится в сообщении.

Женщина неделю блуждала в лесу и выжила. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Женщину укутали в специальное одеяло, чтобы согреть, а затем передали сотрудникам скорой помощи. В каком она состоянии, не уточняется.

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