Катер с пассажирами столкнулся с берегом Невы в Ленобласти

Инцидент произошел вечером 9 мая в Отрадном.

Катер столкнулся с каменистым берегом Невы. Инцидент произошел в ночь на 10 мая в Отрадном в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительной информации, судоводитель катера не справился с управлением и вылетел на камни. Также на борту находились и пассажиры. Как сообщили в пресс-службе СКР, в результате ДТП пострадали две женщины.

- Волховстроевская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав пассажиров, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Напомним, что в Северной столице произошло и другая авария с участием катера - с опорой моста на канале Грибоедова. Инцидент произошел около семи часов утра 5 мая недалеко от Корпуса Бенуа.

Кстати, ранее владельцы катеров поспорили с депутатами насчет запрета выходить на воду по ночам