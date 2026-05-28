Дворцовый мост разведут раньше обычного в ночь с 29 на 31 мая

В графике разводки остальных мостов изменений нет. Фото: https://max.ru/id7806215195_gos

Дворцовый мост разведут в полночь в ночь с 29 на 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста». Мост разведут в честь Дня рождения Петербурга. Движение транспорта по Дворцовому мосту будет ограничено по специальному расписанию.

- В графике разводки остальных мостов изменений нет, они поднимут свои крылья согласно утвержденному для навигации расписанию 2026 года, - рассказали в пресс-службе компании.

К слову, данное расписание является предварительным, и в день мероприятий время разводки может измениться. Актуальная информация будет оперативно размещена на сайте mostotrest-spb.ru и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что фестиваль в Петербурге сузит участок Садовой улицы почти на неделю. Также движение по ЗСД ограничат в дни ПМЭФ со 2 по 6 июня. Кроме этого, введут ограничения и для большегрузов.