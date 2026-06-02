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НовостиОбщество2 июня 2026 11:48

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в Пулково днем 2 июня

Ограничения ввели утром 2 июня
Маргарита СУРИНА
Пулково снова работает на прием и выпуск самолетов.

Пулково снова работает на прием и выпуск самолетов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в «Пулково» днем 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Напомним, ранее ограничения вводили утром 2 июня в аэропорту «Пулково» для безопасности. В чем именно причина ввода временных ограничений – неизвестно. По предварительной информации, полеты приостановили из-за того, что воздушное пространство закрывали на юге города.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - напомнили в пресс-службе Росавиации.

К слову, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что поезд Симферополь - Петербург отменили из-за закрытия станции Джанкой. Железнодорожную станцию временно закрыли по техническим причинам. Пассажирам отмененного рейса предложили либо полностью вернуть деньги за билеты, либо пересесть на поезд Евпатория – Москва.