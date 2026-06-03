Угрозу БПЛА отменили в Петербурге и Ленобласти утром 3 июня

Мобильный интернет до сих пор работает с перебоями. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Угрозу беспилотной опасности 3 июня сняли в Ленобласти, а следом и в Петербурге. Ограничения воздушного пространства отменили, аэропорт Пулково вернулся к штатной работе.

- Отбой «Беспилотной опасности» в воздушном пространстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - гласят сообщения от РСЧС.

В Ленобласти опасность опасность длилась с 2:47 до 8:20. За это время было уничтожено 59 украинских дронов. По данным губернатора Александра Дрозденко, незначительные повреждения получили четыре жилых дома в Лужском районе. К счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, больше никаких разрушений нет.

В Петербурге же ситуация оказалась острее - беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Повреждены несколько зданий и сооружений, пострадали несколько человек, погибших нет. Как заявил глава города Александр Беглов, на месте работают оперативный штаб и экстренные службы, силы приведены в повышенную готовность.

Из-за атаки в Пулково задержали около 40 рейсов более чем на два часа. Еще примерно десять бортов ушли на запасные аэродромы. Изменения коснулись и калининградских рейсов – маршруты пролегают через Ленобласти, где небо было временно закрыто.

Мобильный интернет до сих пор работает с перебоями. Открываются только сервисы из «белых списков»: мессенджеры, карты города, приложения крупных банков и некоторые СМИ. Многие горожане жалуются, что не могут зайти даже в них.