Жители Петербурга заметили в небе мощный столб дыма утром 3 июня

Горожане запечатлели густой дым, который протянулся над городом. По словам жителей южных районов, дымка стала подниматься около шести утра. На фоне голубого неба контрастный черный столб был виден из разных частей города.

- Непонятно, что горит, но прохожие постоянно с опаской оглядываются, - пишут пользователи соцсетей.

Официальной информации о причинах случившегося от госорганов и городских служб пока нет. Подтверждений, что пожар связан с ночной атакой беспилотников, тоже не поступало.

Напомним, ранним утром украинские дроны повредили объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Есть пострадавшие. На месте работают специалисты.

Угроза беспилотной опасности в Петербурге и Ленинградской области длилась с 2:47 до 8:20. За это время силы ПВО сбили 59 БПЛА. Сейчас специалисты устраняют последствия и выясняют все обстоятельства.