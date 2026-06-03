Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 8:48

Петербуржцы массово пожаловались на сбой мобильного интернета 3 июня

Связь ограничили из-за утренней массовой атаки БПЛА
Регина МАРИНЕЦ
Во время таких ограничений можно пользоваться городским Wi-Fi SPB_FREE.

Во время таких ограничений можно пользоваться городским Wi-Fi SPB_FREE.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет практически перестал работать 3 июня. Сервис DownDetector зафиксировал около 200 жалоб за последний час. Всего за сутки набралось более 2900 обращений.

- Во время таких ограничений можно пользоваться городским Wi-Fi SPB_FREE, - советуют власти местным жителям и гостям, которые прибыли на ПМЭФ-2026.

Также должны оставаться доступными «белые списки», в которые входят мессенджеры, карты города, приложения крупных банков и некоторые СМИ. Тем не менее, многие горожане жалуются, что не могут зайти даже в них.

Напомним, утром беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что по состоянию на 8:20 сбили 59 БПЛА.

Из-за атаки в петербургском аэропорту Пулково задержали рейсы. На 8:00 более чем на два часа перенесли отправление 42 бортов. Еще 12 самолетов ждали вылета с запасных аэродромов.