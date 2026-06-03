Песков: Ответы России на удары ВСУ по Петербургу будут носить системный характер

Пострадали несколько человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 июня прокомментировал удары беспилотников по Петербургу. По его словам, специальная военная операция продолжается именно для того, чтобы таких атак больше не происходило. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов об атаках ВСУ на Северную столицу.

- Ответы на удары будут носить системный характер, - напомнил Песков о заявлении МИД России.

При этом Песков подчеркнул, что информация о конкретных атаках - это зона ответственности региональных властей и Министерства обороны.

Напомним, утром 3 июня губернатор Александр Беглов сообщил, что дроны повредили объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. В городе начал работу оперативный штаб, все силы привели в повышенную готовность.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что средства ПВО сбили 59 беспилотников в небе над регионом. Несущественные повреждения получили четыре жилых дома.