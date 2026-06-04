Гендиректор «Ленфильма» Андрющенко анонсировала новый кинофестиваль в Петербурге

Гендиректор "Ленфильма" рассказала о новом кинофестивале в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге появится новый кинофестиваль. Он будет называться «В кадре: огни большого города» и пройдет 27 августа. Об этом рассказала генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, находясь на сессии ПМЭФ-2026, посвященной кинопроизводству. По ее словам, фестиваль понравится и простым зрителям, и производителям кинокартин.

- Его финансирует город, - уточнила Надежда Андрющенко. – Это такой фестиваль-конструктор: с одной стороны все гости Петербурга и его жители смогут узнать о «Ленфильме» и кинематографе, с другой - это будет деловая площадка, где смогут собраться профессиональные кинематографисты. И, конечно, фестиваль даст возможность показать свои картины.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что Константин Эрнст предложил переместить павильоны «Ленфильма» поближе к Финскому заливу, а вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский пообещал закрыть все вопросы с долгами студии.