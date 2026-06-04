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НовостиОбщество4 июня 2026 16:46

Два отеля ведущего гостиничного оператора откроют в «Крестах»

Александр Беглов рассказал, что проект бывшего СИЗО наполняется конкретикой, а число резидентов кластера растет
Сергей ДОЛМАТОВ
У "Крестов" появились первые резиденты - крупный отель.

У "Крестов" появились первые резиденты - крупный отель.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В «Крестах» - пополнение среди резидентов. Как рассказал губернатор Александр Беглов с полей ПМЭФ-2026, Петербург заключил соглашение об участие в проекте ведущего гостиничного оператора – он откроет свои отели в корпусах бывшего СИЗО на Арсенальной набережной.

- Сначала мы подписали соглашение о превращении «Крестов» в современное общественно-культурное и деловое пространство, а теперь наполняем этот проект конкретикой, ищем резидентов. Поток туристов в Петербурге постоянно растет. Городу нужны новые проекты в сфере туристской инфраструктуры, необходимо комфортные условия для наших гостей. Благодаря этому развитие мегаполиса ускорится, а бюджет Северной столицы получит дополнительный доход. Сегодняшние договоренности с ПМЭФ имеют для нас стратегическое значение, - подчеркнул губернатор.

Александр Беглов добавил, что перед городом и новым владельцем «Крестов» стоит сложная, но очень важная задача по сохранению исторических корпусов и «памяти» бывшего СИЗО.