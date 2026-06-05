Мария Захарова рассказала на ПМЭФ-2026 о своей семейной традиции

Мария Захарова поделилась своей семейной традицией на ПМЭФ-26. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На дискуссии ПМЭФ-2026, посвященной культурному коду и идентичности народов был не только Эмир Кустурица, рассказывавший анекдот про Петра Первого, но и, например, Мария Захарова. Официальный представитель МИД России вспомнила о своей семейной традиции, которая досталась ей от предков.

- Коммунистическая эпоха, по крайней мере у нас в России, много что дала хорошего и плохого, но позволила понять, что можно сохранять традиции даже вопреки идеологическим установкам. Сохранить веру, несмотря на то что все кричит об обратном и за это можно поплатиться. Через что – как раз через традиции. Наша семейная традиция – есть такое понятие – это любовь к загородной жизни, к даче, описанная нашими классиками, - цитируют Захарову корреспондент «КП-Петербург».

Добавим, что ранее на полях ПМЭФ-2026 известный актер Стивен Сигал рассказал, как можно помирить Запад и Россию.