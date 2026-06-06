Жителей домов возле пожара с объектом Минобороны эвакуировали в Ленобласти

Эвакуация жителей домов, расположенных возле зоны рядом с пожаром у объекта Минобороны, идет в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Частичная эвакуация жителей домов, которые живут недалеко от объекта Минобороны в Ломоносовском районе, проходит в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя отмену воздушной опасности в 47-м регионе. По его словам, всего сбито 144 боевых БПЛА в нескольких районах. Пострадавших среди населения нет, разве что осколками посекло фасады некоторых домов и окна.

- Силой Минобороны тушится пожар недалеко от поселка Большая Ижора. Я создал временный оперативный штаб, чтобы контролировать работу спецслужб и управлять ситуацией. Жителей эвакуированных домов заверяю, что эта мера – временная. Надеюсь, что через несколько часов они вернутся в свои дома. Прошу отнестись к этому с пониманием. Ситуация под контролем, - отметил Дрозденко.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в Северной столице отменили опасность БПЛА, а Кронштадт открыли для въезда и выезда. Пулково тоже восстанавливает штатную работу.