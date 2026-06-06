Группы разминирования из состава ЛВО дежурят в Ленобласти после атаки БПЛА

Группы разминирования ЛВО помогают с последствиями атаки БПЛА по Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь групп разминирования из инженерно-саперного полка ЛВО (Ленинградского военного округа) дежурят в Ленобласти после массированной атаки БПЛА по региону. Напомним, всего ПВО сбило 144 дрона со взрывчаткой. После налета произошел пожар на территории объекта Минобороны в Большой Ижоре, но его потушили к 15:00, сейчас площадку исследуют для выявления взрывоопасных предметов.

- Группы разминирования направили к месту проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Порядок на подъездах к населенным пунктам (вероятно, речь о Большой Ижоре и деревни Борки, откуда эвакуировали 600 человек. - Прим.ред.), обеспечивают полицейские и росгвардейцы, - сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Ярослав Серов.

Эвакуированным людям оказывают помощь психологи МЧС России. Ожидается, что вечером они вернутся в свои дома, их отвезут на автобусе.